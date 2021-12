Presidente da Bielorrússia garante apoio incondicional ao Kremlin na crise na Ucrânia

Alexander Lukashenko voltou a ameaçar o ocidente com o corte no fornecimento de gás, se a Polónia fechar a fronteira. O Kremlin esclarece que esta posição não foi concertada com Moscovo e adianta mesmo que espera dissuadir o líder bielorrusso. Em entrevista à agência de notícias estatal russa, Lukashenko confirma ter pedido armas nucleares a Vladimir Putin na eventualidade da NATO estacionar armamento semelhante na Polónia.