Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA diz que Bad Bunny no Super Bowl é uma "decisão terrrível"

"Eu nem sabia quem era o Bad Bunny, mas acho que é uma decisão terrível", disse Johnson após ser questionado por um repórter nos corredores do Congresso, o órgão legislativo do governo federal dos EUA composto por duas câmaras legislativas, sendo estas o Senado e a Câmara dos Representantes.

Mike Johnson referiu que o artista "não atrai um público alargado", destacando que no Super Bowl "há muitos olhares, incluindo "muitas crianças jovens e impressionáveis".

O congressista indicou que o cantor de música `country´, Lee Greenwood, seria uma escolha melhor do que Bad Bunny.

Lee Greenwood é o autor da canção patriótica "God Bless the USA" (em português, "Deus abençoe os EUA"), que se tornou o hino não oficial dos republicanos e do movimento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "Make America Great Again", que em português significa "Faça a América Grande Novamente".

Johnson disse hoje que nunca ouviu falar do cantor porto-riquenho Bad Bunny, tal como Trump na terça-feira.

"Nunca ouvi falar dele. Não sei quem é. Não sei porque estão a fazer isto. É de loucos", disse Trump numa entrevista no programa Greg Kelly Reports.

A futura atuação de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl deixou muitos apoiantes de Trump, indignados, sendo que o cantor é o primeiro artista latino a atuar a solo num concerto do campeonato de futebol americano.

Os críticos do cantor e defensor dos direitos da comunidade LGBTQ+ também não gostam do facto do artista cantar só em espanhol e da forma como desafia as normas tradicionais do género, destacando que Bad Bunny apoiou a democrata Kamala Harris contra Donald Trump nas eleições presidenciais de 2024.

Bad Bunny disse no sábado em espanhol que a sua presença no evento desportivo foi uma conquista para a comunidade latina durante o Saturday Night Live (um programa humorístico dos EUA).

O artista disse ainda que, se as pessoas não entenderam o que ele disse em espanhol, então têm quatro meses para aprender, sendo que atuação é no dia 08 de fevereiro de 2026, em Santa Clara, na Califórnia.

A revista de música Billboard anunciou também hoje que a atuação pode representar um lucro líquido semanal de quase 1,7 milhões de dólares (cerca de 1,4 milhões de euros).