Presidente da Colômbia fica sem visto nos Estados Unidos

O Departamento de Estado norte-americano revogou o visto do presidente da Colômbia, que está em Nova Iorque para participar na Assembleia Geral das Nações Unidas.

A decisão surge na sequência da participação do chefe de Estado numa manifestação pró-palestinianos à porta da sede da ONU.



Depois de ter abandonado o edifício quando discursava o primeiro-ministro israelita, a delegação colombiana juntou-se aos manifestantes no exterior.



Gustavo Petro propõe uma força multinacional para assegurar a paz em Gaza e fez um pedido aos militares norte americanos que foi entendido como um incentivo à rebelião.