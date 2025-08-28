Presidente da Comissão Europeia anuncia mais sanções contra a Rússia em breve
Depois do ataque russo a Kiev, com dois mísseis que caíram a escassos 50 metros da delegação da União Europeia na capital ucraniana, Ursula von der Leyen fez uma comunicação formal aos jornalistas onde anunciou novas sanções e o uso dos bens russos congelados para a defesa e reconstrução da Ucrânia. A presidente da Comissão Europeia destaca a necessidade de segurança nas fronteira da União com a Rússia. O ataque massivo de drones e misseis russos gerou uma onda de condenação na Europa.
Numa curta declaração sem perguntas à imprensa em Bruxelas, a líder do executivo comunitário reagiu aos bombardeamentos desta madrugada em Kiev, e garantiu que a UE vai continuar a prestar um "apoio forte e inabalável à Ucrânia, vizinha, parceira, amiga e futuro membro" dos 27.
"Nenhuma missão diplomática deve ser visada”, afirmou.
I just spoke with my colleagues in @EUDelegationUA in Kyiv, after our building was damaged by a Russian strike.— Kaja Kallas (@kajakallas) August 28, 2025
Your resolve to keep supporting Ukraine gives us strength. No diplomatic mission should ever be a target.
In response, we are summoning the Russian envoy in Brussels. pic.twitter.com/8yxTgoCBAM
"Terror" e "barbárie"
Emmanuel Macron condenou "nos termos mais veementes esses ataques sem sentido e de grande crueldade".
629 missiles and drones in a single night over Ukraine: this is Russia’s idea of peace. Terror and barbarism.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 28, 2025
More than a dozen dead, including children.
Residential areas and civilian infrastructures deliberately targeted. The offices of the European Union Delegation…