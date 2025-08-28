Presidente da Comissão Europeia anuncia mais sanções contra a Rússia em breve

"Dois mísseis atingiram uma distância de 50 metros da delegação em 20 segundos e isto é mais um lembrete sombrio do que está em jogo. Mostra que o Kremlin não vai parar por nada para aterrorizar a Ucrânia, matando cegamente civis, homens, mulheres e crianças, e até mesmo visando a União Europeia", relatou Ursula von der Leyen.



A presidente da Comissão Europeia anunciou ainda que na sexta-feira vai "visitar os sete Estados-membros que estão a reforçar e a proteger as fronteiras externas com a Rússia e a Bielorrússia".



"Este é o ataque com drones e mísseis mais mortal contra a capital (ucraniana) desde julho", lamentou à imprensa. "Foi também um ataque à nossa delegação", acrescentou.









Numa curta declaração sem perguntas à imprensa em Bruxelas, a líder do executivo comunitário reagiu aos bombardeamentos desta madrugada em Kiev, e garantiu que a UE vai continuar a prestar um "apoio forte e inabalável à Ucrânia, vizinha, parceira, amiga e futuro membro" dos 27. "Estamos a manter a pressão máxima sobre a Rússia e isso significa reforçar o nosso regime de sanções -- em breve apresentaremos o nosso 19.º pacote de severas sanções e, paralelamente, estamos a avançar com o trabalho sobre os ativos russos congelados para contribuir para a defesa e reconstrução da Ucrânia", disse Ursula von der Leyen.





União Europeia convocou o embaixador russo em Bruxelas após ataques noturnos que danificaram os seus escritórios em Kiev, anunciou a responsável pela política externa da União Europeia, Kaja Kallas, esta quinta-feira, na rede social X.



I just spoke with my colleagues in @EUDelegationUA in Kyiv, after our building was damaged by a Russian strike.



Your resolve to keep supporting Ukraine gives us strength. No diplomatic mission should ever be a target.



In response, we are summoning the Russian envoy in Brussels. pic.twitter.com/8yxTgoCBAM — Kaja Kallas (@kajakallas) August 28, 2025 "Nenhuma missão diplomática deve ser visada”, afirmou.



União Europeia convocou o embaixador russo em Bruxelas após ataques noturnos que danificaram os seus escritórios em Kiev, anunciou a responsável pela política externa da União Europeia, Kaja Kallas, esta quinta-feira, na rede social X.





629 missiles and drones in a single night over Ukraine: this is Russia’s idea of peace. Terror and barbarism.



More than a dozen dead, including children.



Residential areas and civilian infrastructures deliberately targeted. The offices of the European Union Delegation… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 28, 2025 Emmanuel Macron condenou "nos termos mais veementes esses ataques sem sentido e de grande crueldade".



As reações têm-se sucedido. Além da condenção forte de Portugal, o presidente francês denunciou o "terror" e "barbárie" da Rússia após atentados noturnos na Ucrânia. Emmanuel Macron condenou "nos termos mais veementes esses ataques sem sentido e de grande crueldade".

