Presidente da Comissão Europeia anuncia mais sanções contra a Rússia em breve

por RTP
Foto da Presidência ucraniana - Anadolu via AFP

Depois do ataque russo a Kiev, com dois mísseis que caíram a escassos 50 metros da delegação da União Europeia na capital ucraniana, Ursula von der Leyen fez uma comunicação formal aos jornalistas onde anunciou novas sanções e o uso dos bens russos congelados para a defesa e reconstrução da Ucrânia. A presidente da Comissão Europeia destaca a necessidade de segurança nas fronteira da União com a Rússia. O ataque massivo de drones e misseis russos gerou uma onda de condenação na Europa.

(em atualização)

"Dois mísseis atingiram uma distância de 50 metros da delegação em 20 segundos e isto é mais um lembrete sombrio do que está em jogo. Mostra que o Kremlin não vai parar por nada para aterrorizar a Ucrânia, matando cegamente civis, homens, mulheres e crianças, e até mesmo visando a União Europeia", relatou Ursula von der Leyen.
A presidente da Comissão Europeia anunciou ainda que na sexta-feira vai "visitar os sete Estados-membros que estão a reforçar e a proteger as fronteiras externas com a Rússia e a Bielorrússia".
"Este é o ataque com drones e mísseis mais mortal contra a capital (ucraniana) desde julho", lamentou à imprensa. "Foi também um ataque à nossa delegação", acrescentou.

"Estamos a manter a pressão máxima sobre a Rússia e isso significa reforçar o nosso regime de sanções -- em breve apresentaremos o nosso 19.º pacote de severas sanções e, paralelamente, estamos a avançar com o trabalho sobre os ativos russos congelados para contribuir para a defesa e reconstrução da Ucrânia", disse Ursula von der Leyen.

Numa curta declaração sem perguntas à imprensa em Bruxelas, a líder do executivo comunitário reagiu aos bombardeamentos desta madrugada em Kiev, e garantiu que a UE vai continuar a prestar um "apoio forte e inabalável à Ucrânia, vizinha, parceira, amiga e futuro membro" dos 27.

A União Europeia convocou o embaixador russo em Bruxelas após ataques noturnos que danificaram os seus escritórios em Kiev, anunciou a responsável pela política externa da União Europeia, Kaja Kallas, esta quinta-feira, na rede social X.

"Nenhuma missão diplomática deve ser visada”, afirmou.

"Terror" e "barbárie"
As reações têm-se sucedido. Além da condenção forte de Portugal, o presidente francês denunciou o "terror" e "barbárie" da Rússia após atentados noturnos na Ucrânia.

Emmanuel Macron condenou "nos termos mais veementes esses ataques sem sentido e de grande crueldade".

