Presidente da Comissão Europeia responsabiliza Rússia e Bielorrúsia por incidentes com drones

Esta quarta-feira foi a vez da Lituânia, dirigentes políticos e população em geral foram conduzidos para abrigos ou locais de seguros após um alerta recebido por mensagem no telemóvel.





O drone não chegou a ser encontrado ou abatido.





Ursula von der Leyen atribuiu "responsabilidade direta" à Rússia e à Bielorrússia por estes acontecimentos, que "colocam em risco a vida e a segurança das pessoas na fronteira leste".





Von der Leyen acrescentou, na rede social X, que uma ameaça contra um dos Estados membros representa "uma ameaça a toda a União".





Russia’s public threats against our Baltic States are completely unacceptable.



Let there be no doubt.



A threat against one Member State is a threat against our entire Union.



Russia and Belarus bear direct responsibility for drones endangering the lives and security of people… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2026







Também o secretário-geral da Nato responsabilizou a Rússia pela vaga de incidentes nos países bálticos, mesmo que os drones tenham origem na Ucrânia. "Se os drones vêm da Ucrânia, não é porque a Ucrânia queria enviar um drone para a Letónia, Lituânia ou Estónia. Estão lá por causa do ataque em grande escala, ilegal e irresponsável levado a cabo pela Rússia", afirmou Mark Rutte.





Esta manhã, durante cerca de uma hora, os voos no Aeroporto Internacional de Vilnius, capital da Lituânia, estiveram suspensos, os comboios pararam e os residentes foram evacuados para abrigos, assim como o Presidente, a primeira-ministra e os deputados.

O alerta do exército foi lançado após um "sinal de radar exibindo características típicas de um aparelho aéreo não tripulado" no espaço aéreo bielorrusso, junto à fronteira com a Lituânia.