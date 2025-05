Presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa satisfeito com eleição de novo pontífice

"O nosso desejo é, sem sombra de dúvidas, que o Papa Leão XIV (...) dê continuidade ao legado do Papa Francisco, porque o Papa Francisco, com toda a franqueza deste mundo, fez um trabalho magnífico", disse Mahomed Iqbal em declarações por telefone à agência Lusa.

Referindo que Francisco, que morreu em 21 de abril, aos 88 anos, "se preocupava muito com as pessoas carentes, com as pessoas com dificuldades" e que "quis sempre utilizar a fé, a religião, para unir as fés", adiantou que a comunidade espera que o novo Papa também "consiga, através da fé, unir as religiões".

Mahomed Iqbal salientou ser "muito importante" que todas as religiões estejam "em harmonia" para fazer face ao que se passa no mundo, exemplificando com as guerras na Ucrânia, em Gaza e "agora infelizmente também entre o Paquistão e a Índia".

"A nossa crença muito forte é que Sua Santidade, o Papa Leão XIV, possa trazer essa harmonia entre as pessoas do mundo inteiro", acrescentou.

O cardeal Robert Francis Prevost, 69 anos, hoje eleito Papa e que escolheu o nome de Leão XIV, pediu ajuda para "construir pontes com o diálogo e o encontro", referindo-se a "um só povo" na procura da paz, na primeira vez que falou publicamente como chefe da Igreja Católica.

Nascido em Chicago, Estados Unidos, o novo Papa tem ascendência espanhola e nacionalidade peruana, e pertence à Ordem de Santo Agostinho.