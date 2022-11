Presidente da Croácia rejeita missão da UE de treino de soldados ucranianos

O Presidente da Croácia, Zoran Milanovic, rejeitou hoje a proposta do Governo para que o país participe no treino de soldados ucranianos no âmbito da Missão de Assistência Militar da União Europeia à Ucrânia (EUMAM).