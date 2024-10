Presidente da Geórgia denuncia uso de sistema russo para fraude das eleições

Esta fraude foi feita através da implementação de uma "metodologia russa", acusou a chefe de Estado, em entrevista à agência de notícias francesa AFP, considerando ainda que é "difícil lidar" com a Rússia porque o país "é ameaçador".

"É muito difícil acusar um Governo e esse não é o meu papel, mas a metodologia [usada na fraude] é russa", garantiu a Presidente georgiana.

Segundo Zourabichvili, a fraude envolveu nomeadamente o voto eletrónico, utilizado pela primeira vez na Geórgia durante as eleições de sábado passado, que permitiu que o mesmo número de bilhete de identidade correspondesse a "17 votos, 20 votos, em regiões diferentes".

Os alegados burlões utilizaram ainda "métodos clássicos" como "compra de votos, pressão sobre os titulares de cargos públicos" e "sobre as famílias dos reclusos a quem pode ser prometida a libertação", além de terem "distribuído dinheiro em miniautocarros à saída dos locais de votação", adiantou a Presidente.

"Este planeamento, esta sofisticação, este rigor nos alvos ultrapassa aquilo que um governo clássico" consegue fazer "para se manter no poder", considerou.

A Presidente georgiana anunciou inicialmente a vitória da oposição pró-europeia, com base em sondagens à saída da votação, mas teve, entretanto, de divulgar a vitória do partido no poder, o "Sonho Georgiano".

No domingo, criticou o processo eleitoral, assegurando que tinha sido alvo de "uma operação especial russa, uma forma moderna de guerra híbrida contra o povo georgiano", instando, entretanto, a população a comparecer a uma manifestação marcada para hoje à noite.

A oposição recusa-se a reconhecer a sua derrota contra o partido no poder, que acusa de seguir a tendência autoritária pró-Rússia.

Antiga república soviética do Cáucaso, na fronteira com o Mar Negro, a Geórgia continua muito marcada por uma breve guerra que disputou e perdeu em 2008 contra o exército russo.

No final do conflito, a Rússia instalou bases militares em duas regiões separatistas georgianas, a Abcásia e a Ossétia do Sul, cuja independência reconheceu unilateralmente.

Salomé Zourabichvili já tinha afirmado hoje, numa entrevista à agência de notícias AP, que esperava que os Estados Unidos da América e a União Europeia apoiassem os protestos.