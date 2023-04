Presidente da Guatemala pede respeito pela soberania de Taiwan

"Gostaria de apelar à comunidade internacional e ao mundo livre para que respeitemos a soberania e a integridade territorial de Taiwan", disse Alejandro Giammattei, num discurso proferido no parlamento de Taiwan, parte de uma visita oficial de quatro dias ao território. o dirigente da Guatemala afirmou que o seu país mantém uma "amizade sólida como uma rocha" com Taiwan.

A Guatemala faz parte de um número cada vez menor de países que mantêm relações oficiais com Taipé. No mês passado, as Honduras romperam relações com Taiwan para estabelecer laços com Pequim.

Parlamentares e governantes dos Estados Unidos e da Europa visitam regularmente Taiwan, como uma forma de demonstrar apoio ao território, face às tentativas de Pequim de intimidar a ilha, mas os seus governos mantêm relações oficiais com a China, e não com Taipé.

Um grupo de sete deputados portugueses visitou Taiwan, na semana passada, numa deslocação a título pessoal e autorizada pelo Parlamento.

No final da Segunda Guerra Mundial, Taiwan integrou a República da China, sob o governo nacionalista de Chiang Kai-shek. Após a derrota contra o Partido Comunista, na guerra civil chinesa, em 1949, o Governo nacionalista refugiou-se na ilha, que mantém, até hoje, o nome oficial de República da China, em contraposição com a República Popular da China, no continente chinês, comunista.

O território realizou reformas democráticas nos anos 1990 e é hoje uma das mais vibrantes democracias no leste da Ásia. Mas, Pequim considera a ilha parte do seu território e ameaça a reunificação através da força, caso Taipé declare formalmente a independência.

Pequim encara os contactos internacionais de Taiwan como iniciativas no sentido da independência formal da ilha.

No parlamento taiwanês, Alejandro Giammattei disse que a sua visita foi uma "demonstração do nosso firme apoio ao vosso país, do nosso compromisso em defender a nossa soberania e integridade territorial e a nossa firme oposição à agressão estrangeira".

Nos últimos anos, a China tem enviado caças e navios de guerra para perto do território com frequência quase diária. Há três semanas, o Exército chinês realizou quatro dias de intensos exercícios militares em torno de Taiwan, que incluíram a simulação de um bloqueio da ilha.

Taiwan, um centro da indústria de alta tecnologia e importante potência comercial na Ásia, mantém extensos laços comerciais e informais com os países ocidentais, mas cada vez menos nações reconhecem Taipé.

A presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, visitou a Guatemala e Belize, este mês, visando fortalecer as relações com os poucos governos que reconhecem Taiwan. Na Guatemala, Tsai visitou um hospital rural construído com uma doação de Taiwan.

As Honduras anunciaram o corte das relações com Taipé após uma empresa chinesa anunciar que ia construir uma barragem hidroelétrica, no valor de 300 milhões de dólares, no centro das Honduras.