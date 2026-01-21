Presidente da Guiné-Bissau convoca eleições gerais para 6 de dezembro

Horta Inta-a marcou a data das eleições através de um decreto presidencial depois de ter ouvido hoje em audiência os órgãos de transição que governam a Guiné-Bissau desde o golpe de Estado de 26 de novembro de 2025, que interrompeu o processo eleitoral em curso, na véspera da divulgação dos resultados.

O general nomeado para a presidência pelo Alto-Comando Militar que tomou o poder, anunciou na tomada de posse que o período de transição teria a duração de um ano.

Uma das primeiras medidas dos militares foi a revisão da Constituição, aprovada pelo Conselho Nacional de Transição que substitui o parlamento, e que reforça os poderes do Presidente da República.