Presidente da Guiné-Bissau recusa explicar em Cabo Verde razões de expulsão de Lusa, RTP e RDP

"É um problema da Guiné-Bissau com Portugal, não é com Cabo Verde. Não vou responder a isso", disse o Presidente guineense quando questionado pelos jornalistas, no palácio do Governo, na cidade da Praia.

O Governo da Guiné-Bissau decidiu na sexta-feira expulsar as delegações da agência Lusa, da RTP e da RDP do país, suspender as suas emissões com efeitos imediatos e ordenar aos seus representantes que deixem o país até terça-feira. Não foram avançadas razões para esta decisão.

"Não vou falar nada sobre Portugal em Cabo Verde", reforçou Sissoco Embaló.