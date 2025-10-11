Presidente da República defende existência de "motivos adicionais para as pessoas irem votar"

"É melhor esperar por ouvir, mas é, naturalmente, como todo o apelo ao voto, o tentar explicar por que é que nesta eleição há um ou dois motivos adicionais para as pessoas irem votar", declarou Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas em Tallin, no final de uma deslocação à Estónia.

Questionado sobre quais os motivos adicionais que justificam uma maior afluência às urnas, o chefe de Estado disse que é necessário "esperar" pelo apelo ao voto, que realizará às 19:00 horas de Lisboa.

"Normalmente [os portugueses] vão votar muito nas eleições locais, mas desta vez acho que há razões para votarem mais", reforçou.