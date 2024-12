Presidente da República visita militares portugueses em missão na Eslováquia

Piroschka van de Wouw - Reuters

Na capital bratislava, o chefe de Estado português esteve reunido com o homólogo eslovaco e foi recebido com honras militares.



Nesta visita, Marcelo Rebelo de Sousa é acompanhado pelo ministro da Defesa Nacional Nuno Melo, pela embaixadora de Portugal na Eslováquia, pelo chefe do Estado-maior-general das Forças Armadas e pelo chefe do Estado-maior do Exército.