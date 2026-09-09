Presidente da Sérvia anuncia eleições antecipadas e prepara candidatura a primeiro-ministro

O primeiro protesto foi desencadeado pelo colapso da cobertura de uma estação ferroviária em Novi Sad, a norte da capital, Belgrado, que provocou a morte a 16 pessoas.



De acordo com a Constituição da Sérvia, Vucic terá de renunciar à presidência antes de assumir novas funções enquanto primeiro-ministro.



Assim que deixar o cargo, a presidente da Assembleia Nacional e ex-primeira-ministra Ana Brnabic, do mesmo partido que o atual presidente, assumirá a presidência interina e terá de convocar eleições presidenciais no prazo de três meses.



Aleksandar Vucic está no poder há 12 anos consecutivos, alternando entre funções de chefe de Estado e de primeiro-ministro e reafirmando a sua autoridade perante o país.



A oposição acusa Vucic e os seus aliados de violência política, corrupção, ligações ao crime organizado, restrição da liberdade de imprensa e de atrasar o processo de adesão à União Europeia.

O pedido do Governo de dissolução do parlamento e marcação de eleições antecipadas, feito na segunda-feira, foi atendido dois dias depois.Aleksandar Vucic oficializou as eleições – que se realizariam apenas em dezembro de 2027 – para o próximo mês.“Precisamos de resultados eleitorais que determinem e mostrem claramente o caminho que a Sérvia está a seguir”, concluiu., que perduram no país desde 2024 e têm levado à detenção de centenas de cidadãos, maioritariamente estudantes.Apesar da contestação crescente, o Partido Progressista Sérvio (SNS) mantém o apoio a Vucic e traçou novos objetivos, anunciando-o como candidato ao cargo de primeiro-ministro nas eleições parlamentares de outubro.