Presidente da Síria nomeia chefe das milícias curdo-árabes dissolvidas como conselheiro

A dissolução destas milícias fazia parte do acordo de integração assinado no final de janeiro com o governante.

"É nomeado o senhor Mustafá Jalil Abdi assessor da Presidência da República", refere um decreto assinado por Al Shara e divulgado quinta-feira pela agência de notícias estatal SANA, no qual não são dados mais pormenores.

A nomeação surge dois dias depois de o responsável pelas FDS ter anunciado a sua dissolução, numa conferência de imprensa realizada em Damasco após uma reunião com o Presidente do país.

Abdi defendeu a decisão face ao "momento histórico" que a Síria está a viver: "Fechamos uma página importante da história da Síria e começamos a escrever uma nova, cujo lema é a paz, a estabilidade e a reconstrução da pátria", frisou.

O acordo de integração, mediado pelos Estados Unidos, foi assinado a 29 de janeiro por Ahmad al-Sharaa e Mazloum Abdi, após dias de combates devido a uma nova ofensiva das forças de segurança contra as tropas curdas no norte e nordeste do país.

O assunto era um dos mais delicados, devido às diferenças entre as partes sobre como deveria ser realizada esta integração, perante apelos de Washington a favor de Damasco e à sua exigência de manter o controlo de todo o território e evitar algum tipo de autonomia nas mãos das autoridades curdas.