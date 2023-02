Presidente da Ucrânia condecorou esta manhã os heróis da guerra

A 24 de fevereiro de 2022, a Rússia começou a atacar a Ucrânia num conflito que fez já milhares de vítimas entre militares e civis.



Só entre os civis, mais de 8 mil ucranianos perderam a vida, incluindo 487 crianças e mais de 13 mil ficaram feridos. Também neste números se incluem crianças: 987.



Segundo as Nações Unidas, 14 milhões de pessoas abandonaram as casas onde viviam. 8 milhões refugiaram-se no estrangeiro, incluindo em Portugal.



Entre os militares, do lado da Ucrânia, estima-se 100 mil mortos ou feridos. Entre as forças russas, serão 180 mil.