Presidente da Ucrânia pede mais armas

EPA

Volodymy Zelensky pede aos aliados para que levantem as restrições, em relação ao uso de armas de longo alcance, de forma a permitir ataque no território da Rússia.



Depois da participação nesta reunião do grupo de contacto, em Ramstein, na Alemanha, com os países aliados da Ucrânia, o presidente Zelensky vai deslocar-se a Itália, onde vai encontrar-se com a primeira-ministra Giorgia Meloni.