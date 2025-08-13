Presidente da Ucrânia ruma a Berlim para reunião com líderes europeus
Jens Buttner/Pool via REUTERS
Fonte do Governo da Alemanha confirma que Volodymyr Zelensky vai à capital germânica, esta quarta-feira, para participar, de forma presencial, numa reunião convocada pelo chanceler Friedrich Merz. Uma reunião sobre o futuro da guerra.
Pretende transmitir ao presidente dos Estados Unidos a ideia de que os termos para o fim do conflito não podem ser definidos, sem a participação da Ucrânia.
Daqui a dois dias, Trump e Putin vão estar cara-a-cara, no Alasca, para discutir as condições para o fim da guerra.