Presidente da Ucrânia ruma a Berlim para reunião com líderes europeus

por Andrea Neves - Correspondente da Antena 1 em Bruxelas

Fonte do Governo da Alemanha confirma que Volodymyr Zelensky vai à capital germânica, esta quarta-feira, para participar, de forma presencial, numa reunião convocada pelo chanceler Friedrich Merz. Uma reunião sobre o futuro da guerra.

O encontro vai juntar vários líderes europeus, por videoconferência, e pretende passar uma mensagem de união e de força, antes da reunião de sexta-feira, entre Donald Trump e Vladimir Putin.

Pretende transmitir ao presidente dos Estados Unidos a ideia de que os termos para o fim do conflito não podem ser definidos, sem a participação da Ucrânia.

Daqui a dois dias, Trump e Putin vão estar cara-a-cara, no Alasca, para discutir as condições para o fim da guerra.

