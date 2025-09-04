Presidente da Ucrânia "solidário com povo português"

"Profundamente abalado com o trágico acidente com o Elevador da Glória, em Lisboa", publicou na rede social X Volodymyr Zelensky.

"Em nome do povo ucraniano, expresso as mais sentidas condolências às famílias das vítimas, ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ao primeiro-ministro Luís Montenegro, e desejamos uma rápida recuperação aos feridos", referiu ainda o chefe de Estado ucraniano.

"Neste momento de luto, permanecemos em oração e solidariedade com o povo português que chora esta perda", adiantou.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira, pelas 18:04, na Calçada da Glória.

O INEM anunciou que o acidente provocou 15 mortos e 18 feridos, dos quais cinco em estado grave e 13 ligeiros.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.