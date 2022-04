Presidente da Venezuela anuncia nova etapa de fusão entre povo e forças armadas

"Vamos passar a uma fase superior de união cívico-militar (...) de fusão entre o povo e as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas", disse Nicolás Maduro.

O chefe de Estado venezuelano falava, em Caracas, para milhares de simpatizantes que marcharam para assinalar o 20.º aniversário dos acontecimentos de abril de 2002, que afastaram temporariamente do poder o então presidente Hugo Chávez (1999-2013).

O governante frisou ainda que tal fusão vai permitir estar sempre na vanguarda, lutando nas tarefas do presente e do futuro.

Maduro disse ainda que "uma verdadeira revolução" tem a capacidade de se mudar e adaptar-se aos tempos, no discurso, na política e na ação".

"É por isso que hoje, 13 de abril, 20 anos depois da `Revolução de Abril` (...) vamos assumir com força e energia todo o espírito revolucionário, mas a Venezuela precisa de grandes mudanças para continuar no caminho da recuperação e prosperidade", sublinhou.

Maduro explicou que a revolução bolivariana vai abraçar "três R rumo à meta de 2030": "o R da resistência permanente, dos estudantes, dos jovens, da classe trabalhadora, das mulheres, das comunas, dos `Clap` [distribuição de alimentos a preços subsidiados], dos intelectuais, da cultura".

O segundo é "o R de renascimento espiritual, de moralidade, de honestidade, de renascimento, de amor pela Venezuela", e o terceiro "acima de tudo, o R de revolução", salientou.

O país "precisa de mudar muita burocracia, muita corrupção, que tem infestado importantes instituições do Estado. Temos de mudar tudo o que precisa de ser mudado", frisou o político.

"Mas a verdade é que quero ver a cabeça dos burocratas e corruptos. E peço o apoio do povo, no espírito da `Revolução de Abril` para ir atrás dos burocratas, dos corruptos, dos indolentes, onde quer que estejam (...) para abrir o caminho a uma nova era de transição ao socialismo do século XXI, o nosso socialismo", sublinhou.

Nicolás Maduro disse ainda que a milícia bolivariana é a "expressão da fusão".

"Temos quatro milhões e meio de homens e mulheres milicianos e temos em permanente exercício, com espingarda na mão, 700.000 homens e mulheres prontos para defender o território, para defender a nossa pátria e a sua integridade. É uma coisa maravilhosa porque as milícias fazem parte das Forças Armadas e do povo", disse.

Entre 11 e 13 de abril de 2002 e no espaço de 48 horas, a Venezuela teve três Presidentes: Hugo Chávez, o empresário e economista Pedro Carmona Estanga e o antigo vice-presidente constitucional Diosdado Cabello.

A 11 de abril de 2002, depois de fortes protestos contra um pacote de 49 polémicas leis aprovadas por Hugo Chávez e rejeitadas pelo setor privado, a oposição realizou uma marcha até à sede da estatal Petróleos de Venezuela SA, desviada para o palácio presidencial de Miraflores, onde simpatizantes do chefe de Estado estavam concentrados há três dias.

Franco-atiradores dispararam a partir de edifícios próximos contra apoiantes e opositores de Chávez, provocando duas dezenas de mortos e mais de uma centena de feridos.

Na altura, o alto comando militar anunciou, numa alocução ao país, que tinha solicitado a renúncia ao Presidente Hugo Chávez e que esta tinha sido aceite.

No entanto e de acordo com a tese oficial, Hugo Chávez não renunciou e foi detido.

Em 12 de abril, Pedro Carmona Estanga autoproclamou-se Presidente, dissolveu alguns poderes, revogou as polémicas leis aprovadas por Hugo Chávez, designou novos ministros e anunciou que haveria uma eleição presidencial.

No entanto, 28 horas depois de ter assumido os destinos da Venezuela, Pedro Carmona acabou por se demitir, não resistindo à contestação que continuou nas ruas, a cargo dos apoiantes de Chávez, a exigir o seu regresso, que aconteceu um dia depois, a 13 de abril de 2002.