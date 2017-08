Presidente das Filipinas aprova ensino superior gratuito nas universidade estatais

Lusa 04 Ago, 2017, 10:28 | Mundo

A lei de acesso universal à educação terciária de qualidade foi assinada na quinta-feira, no final de uma reunião com deputados e assessores económicos, permitindo matrículas gratuitas nas universidades estatais do país, disse, em conferência de imprensa, o Secretário-adjunto Menardo Guevarra.

Duterte deu "luz verde" a esta lei apesar da oposição dos assessores económicos, que alertaram o Presidente para a escassez de fundos do Governo para suportar os custos das matrículas de centenas de milhares de alunos, que todos os anos entram nas universidades filipinas.

O Presidente "concluiu que os benefícios a longo prazo de uma educação superior gratuita vão compensar os possíveis desafios orçamentais imediatos", afirmou Guevarra.

O financiamento das matrículas de todos os estudantes em universidades estatais filipinas vai implicar um custo de 100 mil milhões de pesos (1.170 milhões de euros) aos cofres públicos, de acordo com a estimativa do Secretário do Tesouro filipino, Benjamin Diokno.

As 112 universidades estatais recebem uma parte importante dos estudantes filipinos, que podem escolher entre mais de duas mil instituições públicas e privadas de ensino superior no país.

O preço anual de uma matrícula na Universidade das Filipinas, um dos estabelecimentos de ensino superior estatais mais importante do país, ronda os 50 mil pesos (856 euros), uma despesa pesada para uma família média filipina, embora a quantidade varie de acordo com o tipo de carreira, existindo ainda programas de bolsas para estudantes de mérito e de famílias sem recursos económicos.

Centro de elevado nível, ao qual acedem os melhores estudantes, a UP é considerada uma exceção nas Filipimas, onde a maioria das universidades são privadas. Dois exemplos são o Ateneu de Manila, propriedade dos jesuítas, e a Universidade de la Salle, gerida pela congregação dos Irmãos de La Salle, ambas consideradas universidades de excelência, frequentadas pelas classes abastadas do país.