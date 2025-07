Presidente das Filipinas vai aos EUA discutir comércio e segurança

A data do encontro de Ferdinand Marcos Jr. com Donald Trump em Washington ainda não está definida, mas o embaixador José Manuel Romualdez afirmou que ocorrerá ainda em julho.

Os dois países intensificaram os compromissos de defesa mútua, incluindo exercícios de combate em grande escala nas Filipinas, para reforçar a dissuasão contra as ações da China na região.

Entre os temas propostos para discussão está o reforço da "paz através da dissuasão", disse Romualdez à agência de notícias Associated Press, por telefone.

No final de maio, o Secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, revelou um plano militar dos EUA para aumentar a dissuasão contra as ações chinesas no disputado mar do Sul da China, intensificando o envolvimento militar e de defesa com as Filipinas e outros aliados na região.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, reuniu-se na quinta-feira com a secretária dos Negócios Estrangeiros das Filipinas, Theresa Lazaro, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, Takeshi Iwaya.

"Temos uma ótima relação com o Japão e as Filipinas e trabalhamos em estreita colaboração com eles no corredor económico, na segurança marítima e na integridade territorial, e continuamos a reforçar esta parceria", disse Rubio.

A China, as Filipinas, o Vietname, a Malásia, o Brunei e Taiwan estão envolvidos em conflitos territoriais no mar do Sul da China, uma movimentada passagem marítima e importante rota comercial global.

Na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos anunciou tarifas de 20% para importações das Filipinas, que entrarão em vigor a 1 de agosto.