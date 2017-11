Presidente das Honduras declara vitória nas eleições antes de conhecidos resultados oficiais

Lusa27 Nov, 2017, 08:27 / atualizado em 27 Nov, 2017, 08:28 | Mundo

"A contagem é mais do que clara e indiscutível, ganhámos esta eleição", afirmou perante militantes do Partido Nacional (direita), o chefe de Estado. Hernandez procura a reeleição, que é considerada ilegal pela oposição.

Antes da declaração de Hernandez, um dos principais opositores, Salvador Nasralla, candidato da Aliança de Oposição contra a Ditadura, uma coligação de partidos de esquerda, tinha afirmado também estar na liderança.

Os hondurenhos foram chamados às urnas para escolherem o Presidente, três vice-Presidentes, 128 deputados para o Parlamento Nacional e 20 para o Parlamento Centro-Americano (Parlacen), além de 298 autarcas.

A votação, que já terminou, começou às 07:00 locais de domingo (13:00 em Lisboa) e prolongou-se por mais uma hora além do previsto, devido à afluência de numerosos votantes em algumas assembleias de voto, ou pelo atraso na abertura.

O escrutínio foi acompanhado por uma missão internacional de observadores, com a eurodeputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda (BE), a chefiar a missão de observação eleitoral da União Europeia (UE). O eurodeputado José Inácio Faria, do Partido da Terra (MPT), liderou a missão de observação do Parlamento Europeu (PE), juntando-se à equipa liderada por Marisa Matias.

As eleições em Honduras também são acompanhadas por delegações de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA), a União Interamericana de Organizações Eleitorais, por cerca de uma dúzia de ex-presidentes da América Latina e Espanha, entre outros.