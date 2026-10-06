Presidente de Angola faz último discurso sobre o Estado da Nação a 15 de outubro

A agenda da sessão solene de abertura da 5.ª Sessão Legislativa da V Legislatura da Assembleia Nacional, que inscreve o discurso sobre o Estado da Nação que será proferido por João Lourenço, foi aprovada hoje pela comissão permanente do parlamento angolano.

Os principais aspetos organizativos, protocolares e operacionais inerentes à cerimónia solene de abertura da última legislatura foram aprovados nesta reunião, disse o primeiro secretário de mesa do parlamento angolano, Manuel Lopes Dembo.

Segundo a Constituição angolana, o Presidente de Angola dirige ao país, na abertura do ano parlamentar, na Assembleia Nacional, uma mensagem sobre o Estado da Nação e as políticas preconizadas para a resolução dos principais assuntos, promoção do bem-estar dos angolanos e desenvolvimento do país.

A intervenção de João Lourenço, agendada para 15 de outubro, vai marcar a abertura do quinto e último ano legislativo da presente legislatura, que se iniciou em 16 de setembro de 2022, após as eleições gerais.

Este será igualmente o último discurso de João Lourenço em sede do parlamento. O Presidente de Angola cumpre o segundo e último mandato e está impedido pela Constituição de concorrer nas eleições gerais de 2027.

As eleições gerais em Angola realizam-se, "preferencialmente", durante a segunda quinzena do mês de agosto do ano em que terminam os mandatos do Presidente da República e dos deputados, cabendo ao Presidente da República fixar essa data, conforme estabelece a Constituição.