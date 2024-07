Presidente de Cabo Verde destaca importância da diáspora

"Cabo Verde é um país transnacional, é um país que vive em vários mundos e estar aqui em Paris numa Casa de Cabo Verde é mais um contributo para unir esta nação global cabo-verdiana e penso que foi uma excelente iniciativa do Comité Olímpico Cabo-verdiano, mas também é uma forma de mostrarmos o que Cabo Verde tem de bom", disse o presidente à Lusa.

Para José Maria Neves, "o sentimento de pertença a Cabo Verde é um elemento importante para a construção de Cabo Verde do futuro".

Junto ao rio Sena em Épinay-sur-Seine, a norte de Paris, a Casa de Cabo Verde, projetada para celebrar e divulgar o país durante os Jogos Olímpicos, recebeu dezenas de cabo-verdianos ao final da tarde de sábado, em que a chuva não impediu o ambiente de festa.

"Globalmente tem sido muito produtivo ver a festa olímpica, que é um espaço de liberdade, de fraternidade, porque o desporto, quando todos estão chamados, quando há uma grande inclusão, contribui para a amizade social, para a paz e nesses tempos conturbados de hoje é bom viver o espírito olímpico", afirmou o chefe de Estado, salientando a "participação condigna de Cabo Verde".

O arquipélago participa nos Jogos Olímpicos de Paris com sete atletas e a maior delegação de sempre, que reflete o "crescimento em todas as modalidades desportivas" de um país que tem ambição e talentos e que "quer afirmar-se na arena internacional", desenvolvendo-se através de parcerias no desporto para "melhorar a qualidade de vida dos cabo-verdianos", referiu José Maria Neves.

Unir os cabo-verdianos

"É um orgulho para nós ter uma representação de Cabo Verde aqui em França, somos uma comunidade muito importante aqui", disse o presidente da Federação das Associações Cabo-Verdianas em França.

Wilson da Graça Robalo espera "boa representatividade, boa publicidade e a vitória na disciplina participativa" por parte dos atletas, pelos quais torcem para que tenham "o caminho mais longo possível" nas competições.

Segundo uma das organizadoras, Dina Mendes, a localização da Casa de Cabo Verde, na Ilha de Saint-Denis, foi pensada tendo em conta a localização de cabo-verdianos espalhados por Paris e o facto de estar "ao lado da Station Afrique", lugar que celebra os atletas e as culturas africanas durante os Jogos Olímpicos.

"Acho que a partir da amanhã, este lugar vai estar mesmo cheio, porque é a Casa de Cabo Verde oficial, é aqui que acontece o jantar com o presidente e é aqui que os atletas vão poder passar, junto com os patrocinadores", disse a empresária e presidente da associação do clube das mulheres da diversidade (Club des femmes de la diversité), grupo cabo-verdiano em França.

A Casa de Cabo Verde vai estar aberta até dia 10 de agosto, com uma programação feita em conjunto com o Comité Olímpico Cabo-verdiano, e os organizadores convidam todos a visitar e participar nas atividades, incluindo no dia 2 de agosto em que os atletas vão estar no local.