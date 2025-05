Presidente de França aborda com Leão XIV necessidade de paz na Ucrânia e em Gaza

"Discutimos quais são os esforços necessários para silenciar as armas em todos os conflitos que grassam no mundo, em particular para alcançar uma paz sólida e duradoura na Ucrânia e em Gaza", escreveu Emmanuel Macron na rede social X.

Durante a conversa telefónica entre os dois líderes, Macron disse que concordaram também na "ambição de conciliar a luta contra a pobreza com a proteção do planeta".

O líder francês falou ao papa sobre o Pacto para a Prosperidade, os Povos e o Planeta, uma iniciativa impulsionada pela França e nascida em Paris, em 2023, durante a cimeira sobre um novo pacto financeiro global que reuniu grande parte dos países do Sul Global.

Macron sublinhou ainda perante Leão XIV que a cimeira dos Oceanos da ONU, em Nice, entre os dias 09 e 13 do próximo mês, vai ajudar França a defender a preservação do ambiente em todo o mundo.

Embora não esteja prevista a presença do chefe de Estado francês na missa inaugural em Roma, no domingo de manhã, França deverá estar representada pelo primeiro-ministro, François Bayrou, juntamente com muitos outros líderes estrangeiros.

Antes da missa, Leão XIV vai receber o pálio e o anel do Pescador, na praça de São Pedro, perante mais de 150 delegações internacionais e cerca de 200.000 fiéis.

A lista de dignitários estrangeiros ainda não foi divulgada, mas alguns já anunciaram a presença na missa, como o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, ou os reis Felipe VI e Letícia de Espanha.