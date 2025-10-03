Presidente de Madagáscar diz que está em curso uma tentativa de golpe de Estado

Andry Rajoelina afirmou que os jovens, que se mobilizaram nas ruas, estavam a ser manipulados.

O movimento, que inicialmente procurava denunciar os cortes de água e eletricidade, transformou-se numa contestação mais ampla do poder em vigor, com os manifestantes a exigirem agora a saída do chefe de Estado.

"Países e agências pagaram a este movimento para me afastar, não por eleições, mas por lucro, para tomar o poder como noutros países africanos», afirmou, sem dar mais detalhes.

O chefe de Estado, de 51 anos, também apontou a responsabilidade de alguns políticos nesta crise.

"Foi depois do movimento ter começado que os políticos abusaram desta situação para levar a cabo um golpe de Estado e atingir os seus objetivos e destruir o país", afirmou, sem os identificar.

Andry Rajoelina disse-se pronto para dialogar e pediu às forças da ordem que "restabeleçam a paz".

No entanto, não anunciou a esperada nomeação de um novo primeiro-ministro, depois de ter demitido todo o Governo na segunda-feira para tentar, sem sucesso, acalmar a ira dos manifestantes.

Após um dia de pausa nas manifestações na capital, na quinta-feira, o movimento lançou uma nova convocatória para a população sair hoje para as ruas de Antananarivo.

Em vários locais da cidade, grupos de manifestantes foram impedidos de avançar pelas forças da ordem, que utilizaram granadas de gás lacrimogéneo.