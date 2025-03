Presidente de Moçambique esteve reunido com Venâncio Mondlane

Foto: Luísa Nhantumbo - Lusa

Em comunicado, a presidência moçambicana diz que a reunião fez parte do esforço contínuo de promover a estabilidade e reforçar o compromisso com a reconciliação dos moçambicanos.



O encontro não foi previamente divulgado e segue-se à assinatura do Acordo de Pacificação, celebrado entre Daniel Chapo e os partidos da oposição.



Venâncio Mondlane foi o segundo candidato mais votado, nas eleições presidenciais e contestou os resultados com protestos em que morreram mais de 300 pessoas, segundo as organizações não-governamentais.