Presidente de Taiwan afirma que 27 mil militares estão em alerta devido ao supertufão Ragasa

Numa mensagem publicada na sua conta oficial na rede social Facebook, Lai indicou que já foram mobilizados mais de 240 soldados e 20 veículos de diferentes tipologias para apoiar os governos locais no leste e sul da ilha.

"Dado que o raio deste tufão é extremamente grande, não se deve subestimar a força das correntes periféricas que atingem Taiwan", alertou o chefe de Estado.

As chuvas intensas das últimas horas levaram ao transbordo de um lago na vila oriental de Hualien, que "atingiu a linha de alerta e já começou a extravasar", destacou Lai, pedindo aos residentes da zona que "não se aproximem das margens e cooperem rapidamente com a evacuação".

"Perante o impacto deste desastre natural, o Governo central continuará a reforçar os recursos de prevenção e auxílio, utilizando todos os meios necessários e integrando as capacidades de resiliência social, em estreita colaboração com os governos locais, para garantir a segurança de todos os cidadãos", declarou.

A Administração Meteorológica Central (CWA) de Taiwan levantou esta manhã o alerta terrestre para o tufão, mas mantém os avisos de "chuvas extremamente torrenciais" -- o nível máximo -- para as regiões montanhosas de Hualien, Taitung e Pingtung.

Às 14:30 locais (07:30 em Lisboa) de hoje, o Ragasa encontrava-se a cerca de 58 quilómetros a sudeste da ilha Pratas (Dongsha, em mandarim), um território controlado por Taipé no mar do Sul da China, deslocando-se para oeste/noroeste a uma velocidade de cerca de 21 quilómetros por hora, segundo a CWA.

Com um raio de ação de cerca de 320 quilómetros, a tempestade perdeu alguma intensidade nas últimas horas, mas mantém ventos máximos sustentados de 198 km/h e rajadas até 245 km/h no seu centro, de acordo com a mesma entidade.

Os tufões são fenómenos recorrentes no sudeste da China e em Taiwan durante o verão e o outono, quando as águas quentes do oceano Pacífico favorecem a formação de ciclones, que por vezes causam danos significativos e interrupções nos transportes e nas atividades económicas.