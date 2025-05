Presidente de Timor-Leste felicita novo chanceler alemão Friedrich Merz

"A sua eleição para a liderança da maior economia da Europa demonstra a confiança depositada na sua visão, perseverança e capacidade de liderar o país num momento particularmente exigente para a Alemanha, a Europa e o mundo", afirma José Ramos-Horta, numa carta endereçada a Merz e divulgada na página oficial da Presidência timorense.

Na carta, o também prémio Nobel da Paz salienta que os "tempos atuais reclamam lideranças firmes, esclarecidas e comprometidas com os valores democráticas, a paz, a justiça social e a solidariedade internacional".

"Estamos confiantes de que sob a sua liderança, a Alemanha continuará a desempenhar um papel essencial como pilar de estabilidade e motor de coesão no seio da União Europeia e da ordem internacional", acrescenta o Presidente timorense.

O líder dos conservadores alemães foi eleito terça-feira à segunda volta pelo parlamento.

Líder da União Democrata-Cristã (CDU), Merz foi eleito como 10.º chanceler pós-Segunda Guerra Mundial, depois de ter alcançado um acordo de coligação com os sociais-democratas do SPD.

O Bundestag (câmara baixa do parlamento alemão) elegeu o líder da CDU com 325 votos a favor, nove a mais do que a maioria exigida de 316. Os partidos da coligação que formará o novo governo, CDU/CSU e Partido Social Democrata (SPD) têm 328 lugares no Parlamento.