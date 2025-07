Presidente de Timor-Leste nomeia novos embaixadores para a Bélgica e o Laos

"As missões diplomáticas de Timor-Leste são fundamentais para o estreitamento de parcerias internacionais sólidas. Estou confiante de que a embaixadora Bessa e o embaixador Câmara exercerão os seus mandatos com excelência, aprofundando ainda mais as nossas relações com a Bélgica e o Laos, e defendendo os valores da nossa Nação", afirmou o Presidente Ramos-Horta, citado num comunicado divulgado à imprensa.

Antiga deputada e vice-ministra da Educação, Lurdes Bessa tem décadas de experiência na área política, diplomacia e educação, tendo ocupado o cargo de embaixadora timorense na Suíça entre 2021-2024.

João Freitas de Câmara é um diplomata de carreira, tendo já exercido funções na Tailândia, Camboja, Laos e Myanmar (antiga Birmânia).

Em 2024, foi nomeado chefe do Protocolo de Estado e coordenou as visitas, nesse mesmo ano, do secretário-geral da ONU, António Guterres, e do Papa Francisco ao país.