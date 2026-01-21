Presidente do BCE critica Trump por não cumprir alianças estabelecidas

Questionada pela rádio RTL se os Estados Unidos ainda são um aliado dos europeus, Christine Lagarde respondeu que Trump está a comportar-se de uma forma muito estranha e disse estar alerta.

"Ameaçar tomar um território que claramente não está à venda, como a Gronelândia, e brandir tarifas e outras restrições ao comércio internacional dificilmente é um comportamento típico de um aliado", disse.

Para Christine Lagarde, as políticas do chefe de Estado norte-americano podem gerar "uma nova ordem internacional" provocando "uma profunda reorganização" da economia europeia.

Na mesma entrevista, Lagarde enfatizou que os europeus devem "indicar os instrumentos" de que dispõem para demonstrarem determinação coletiva e manter-se unidos perante Donald Trump.

Considerou fundamental a "unidade e a determinação" referindo-se à postura da Europa, depois de o Presidente dos Estados Unidos ter redefinido as posições no campo da defesa e da economia.

Questionada sobre se estava preocupada, a presidente do BCE disse estar "alerta" e observou que tem como principal preocupação a potencial perturbação dos resultados económicos devido à "incerteza que Donald Trump está a criar no mundo".

Por outro lado, disse esperar que os economistas próximos do Presidente norte-americano o aconselhem sobre o potencial impacto das novas tarifas que ameaçou impor aos europeus.

Lagarde manifestou ainda convicção de que Trump estaria a acompanhar de perto os movimentos nos mercados financeiros e, nesse sentido, considerou que as quedas verificadas nos mercados financeiros na terça-feira são pouco tranquilizadores.

Para Lagarde, a "nova ordem internacional" que está a ser estabelecida por Trump deve promover uma "profunda" revisão na forma como a economia da Europa está organizada.

Donald Trump discursará hoje à tarde no Fórum Económico Mundial em Davos, Suíça.