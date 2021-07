Presidente do Brasil reassume funções esta segunda-feira

Foto: Joedson Alves - EPA

Jair Bolsonaro teve alta hospitalar este domingo, depois de ter estado a tratar um quadro de obstrução intestinal, desde a passada quarta-feira. À saída do hospital, o Presidente do Brasil disse estar pronto para voltar ao trabalho, no Palácio do Planalto e que só Deus o tira da presidência.