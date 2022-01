Presidente do Brasil sem previsão de alta após internamento por obstrução intestinal

Num comunicado, o Hospital Vila Nova Star,em São Paulo, onde o chefe de Estado brasileiro está internado, informou que Bolsonaro "está estável, em tratamento e será reavaliado ao longo desta manhã pela equipa do médico Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo".

"No momento, sem previsão de alta", acrescenta a nota.

Antes, a Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM) do Governo brasileiro havia informado que o Presidente sentiu um desconforto abdominal e deu entrada no Hospital Nova Star para a realização de exames.

Na sua conta na rede social Instagram, Bolsonaro publicou uma foto de si deitado numa cama e informou que começou a sentir-se mal após o almoço, no domingo.

"Cheguei ao hospital às 03h00 de hoje. Me colocaram sonda nasogástrica. Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. É a segunda internação com os mesmos sintomas, como consequência da facada (06/set/18) e 4 grandes cirurgias. Dr. Macedo, em viagem, chega às 15h de hoje", escreveu o Presidente brasileiro.

Bolsonaro desembarcou em São Paulo por volta das 01:30 de domingo, oriundo do litoral do estado de Santa Catarina, onde passou a passagem do ano.

De acordo com os `media` locais, o Presidente deixou o Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul (SC), à meia-noite de domingo, a bordo de um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB), e seguiu até Joinville (SC), onde embarcou para São Paulo.

Os `media` brasileiros também informaram que o médico António Luiz de Vasconcellos Macedo, que operou e acompanha Bolsonaro desde que este levou uma facada, em setembro de 2018, encontra-se nas Bahamas e está a aguardar por um avião para regressar ao Brasil e avaliar o quadro do Presidente.

A agenda de Bolsonaro não prevê compromissos hoje e na terça-feira.

Desde que foi vítima de uma facada durante a campanha eleitoral de 2018, o Presidente brasileiro já passou por quatro cirurgias.

Mas também passou por outros dois procedimentos não relacionados com aquele episódio: a retirada de um cálculo na bexiga e uma vasectomia.

Em julho passado foi também hospitalizado devido a soluços persistentes.