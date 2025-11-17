Presidente do Equador perde referendo para nova Constituição e bases militares estrangeiras

As propostas do referendo, que propunham também o estabelecimento de uma nova Assembleia Constituinte com menos de metade dos deputados atuais - 73 em vez de 151 - e retirar o financiamento público aos partidos políticos, foram amplamente rejeitadas pelos equatorianos no domingo.

O "não" venceu com uma vantagem de entre 23 e 6 pontos percentuais, de acordo com os resultados de mais de 85% da contagem dos votos publicados.

Com estes números, a presidente do Conselho Nacional Eleitoral equatoriano, Diana Atamaint, assinalou que nas quatro perguntas o "não" tem uma tendência marcada, apesar de a contagem dos votos não estar concluída e de restarem aproximadamente 20% das atas por processar, a maioria com observações.