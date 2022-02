Presidente do Equador vai à China para acordo comercial e renegociação da dívida

", disse o presidente ao deixar o terminal aéreo de Quito.", acrescentou o presidente equatoriano, recordando que a sua viagem à China é feita a convite de Xi Jinping.A agenda da Lasso em Pequim inclui uma reunião com o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, de acordo com uma declaração emitida pelo Secretariado-Geral de Comunicação da Presidência.A China é o segundo parceiro comercial mais importante do Equador e uma das mais importantes fontes de investimento direto estrangeiro, pelo que a Lasso também planeia reunir-se com empresários do país asiático para promover a oferta de exportação do Equador e a carteira de projetos de investimento.Lasso também participará na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, na qual o Equador será representado pela esquiadora Sarah Escobar, a primeira mulher equatoriana a participar nestes eventos desportivos.", disse, antes da sua partida do aeroporto de Quito.O líder equatoriano também planeia aproveitar a sua viagem para discutir a cooperação chinesa em planos de imunização e gestão da pandemia de covid-19.A China forneceu ao Equador 52% do número total de doses de vacinas, "", salientou.

Na sua visita oficial à China, o presidente equatoriano será acompanhado pela sua mulher, María de Lourdes Alcívar; pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Juan Carlos Holguín; e pelos ministros da Produção, Julio José Prado; da Economia, Simón Cueca; e da Saúde, Ximena Garzón; entre outros colaboradores.