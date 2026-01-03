Presidente do Governo da Madeira acompanha situação na Venezuela

Numa nota de imprensa divulgada, o do chefe do executivo madeirense adianta que "logo pelas oito horas fez questão de procurar saber, `in loco`, o que se estava a passar na Venezuela, manifestando preocupação com os acontecimentos naquele país e, sobretudo, com a comunidade madeirense".

O governante adianta que também falou com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

"O presidente do Governo Regional apela à calma e tranquilidade, sublinhando que a Região e Portugal estão a acompanhar a par e passo tudo o que se passa", lê-se no documento.

A Venezuela acolhe uma das maiores comunidades portuguesas na diáspora, sendo a segunda maior na América Latina, depois do Brasil, integrando muitos milhares de madeirenses.

Fortes explosões, atribuídas aos Estados Unidos, atingiram hoje cerca das 02:00 locais (06:00 em Lisboa) a capital da Venezuela. Imagens de vídeo mostram Caracas a ser sobrevoada por aeronaves.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou os ataques aéreos dentro do território venezuelano há alguns dias, revelaram dois funcionários norte-americanos à CBS News.

O Governo da Venezuela denunciou hoje uma "gravíssima agressão militar" após as explosões que abalaram a capital durante a noite, e o Presidente Nicolás Maduro decretou estado de exceção.

Trump afirmou hoje que o homólogo da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado e retirado à força do país.