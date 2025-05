Foto: Estrela Silva - Lusa

O evento foi organizado pelo eurodeputado Paulo do Nascimento Cabral num momento absolutamente decisivo, imediatamente antes da publicação da próxima proposta do novo Quadro Financeiro Plurianual.



O objetivo é deixar claro que é preciso reforçar o POSEI para a agricultura, mas também o restabelecimento do POSEI Pescas e a possibilidade de criação de um POSEI Transportes.