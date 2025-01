Presidente do Irão espera que Trump não contribua para guerra com Teerão

"Espero que Trump conduza à paz regional e mundial e não contribua, pelo contrário, para o derramamento de sangue ou para a guerra", declarou o novo presidente reformista iraniano, numa entrevista dada no Irão ao canal norte-americano NBC News, a menos de uma semana da tomada de posse do 47.º presidente dos Estados Unidos.

Washington e Teerão não mantêm relações diplomáticas há 45 anos e Donald Trump sugeriu várias vezes durante a campanha eleitoral que Israel poderia atacar as instalações nucleares iranianas.

"Responderemos a qualquer ação. Não tememos a guerra, mas não a procuramos", reagiu Pezeshkian quando questionado sobre a perspetiva de ataques militares israelitas, com a aprovação dos EUA, contra as instalações nucleares iranianas.

O chefe da diplomacia do Irão, Abbas Araghchi, afirmou também que Alemanha, França e Reino Unido estão, "de forma séria", dispostos a retomar as negociações sobre o programa nuclear iraniano, na sequência de conversações em Genebra.

As tensões sobre o programa nuclear civil do Irão - com as grandes potências a suspeitarem que Teerão tem objetivos militares há duas décadas - aumentaram desde que Donald Trump retirou os Estados Unidos em 2018, durante o primeiro mandato na presidência dos EUA, de um acordo internacional de 2015.

"Tudo o que fizemos até agora foi pacífico. Não estamos a tentar criar uma arma nuclear. Mas acusam-nos de tentar fabricar uma bomba" atómica, referiu ainda o líder iraniano.