Presidente do Irão na Turquia quarta-feira para encontro com homólogo Erdogan

A visita de Rahisi à Turquia foi anunciada inicialmente para finais de novembro de 2023 e após um primeiro adiamento estava prevista para 04 de janeiro, mas foi cancelada na véspera, após o atentado islamista na cidade de Kerman que provocou 94 mortos.

No seu encontro de quarta-feira, "os dois líderes vão passar em revista todos os aspetos das relações bilaterais e trocar opiniões sobre assuntos regionais e internacionais, em particular o ataque israelita a Gaza", assinalou a presidência turca em comunicado.

Anacara não se posicionou no breve conflito que na semana passada envolveu o Irão e o Paquistão e implicou bombardeamentos dos dois lados da fronteira, mas pediu às duas partes para solucionarem as divergências através do diálogo.

Erdogan e Rahisi participam na quarta-feira no oitavo encontro do Conselho de Cooperação de Alto Nível turco-iraniano, e aguarda-se a assinatura de diversos acordos bilaterais.

A Turquia pretende elevar até 30 mil milhões de dólares anuais (27,5 mil milhões de euros) o volume do comércio bilateral (18,3 mil milhões de euros em 2012), mas que caiu para os atuais 5,5 mil milhões de euros devido às sanções contra o Irão e a pandemia do coronavírus, indicou a agência noticiosa turca Anadolu.