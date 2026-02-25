Presidente do Palácio de Versalhes é o novo diretor do Museu do Louvre

The home of the ‘Mona Lisa’ is getting a new boss. Two French officials told The Associated Press that art historian Christophe Leribault, a veteran museum director, is taking over at the Louvre. https://t.co/5BFETzqIam — The Associated Press (@AP) February 25, 2026

Nos últimos anos, as falhas de segurança colocaram o museu no centro do debate público em França, tendo provocado greves dos funcionários da instituição em dezembro e janeiro.

As conclusões de um inquérito administrativo apresentado em dezembro, realizado na sequência do roubo de joias a 19 de outubro, apontaram para falhas de segurança significativas.

Para além disso, o museu enfrenta também, desde meados de dezembro, a mais longa greve da sua história. Os funcionários têm realizado greves rotativas que obrigaram o museu a encerrar por quatro vezes, resultando numa perda de receitas de cerca de dois milhões de euros. Os funcionários denunciam as condições de trabalho e a falta de diálogo.





Presidente do Palácio de Versalhes desde março de 2024, o historiador de arte de 62 anos será oficialmente nomeado presidente do Louvre na reunião do Conselho de Ministros desta quarta-feira, informou uma fonte governamental à AFP.O Eliseu aceitou a demissão, considerando que o pedido foi um "ato de responsabilidade", numa altura em que as falhas de segurança no principal museu de França - que resultaram no assalto em novembro e a exposição de uma fotografia de André Mountbatten-Windsor nos últimos dias - têm colocado em causa a credibilidade da instituição.Laurence des Cars era presidente do Louvre desde 2021.A questão foi objeto de debates no parlamento francês, com Laurence des Cars a ser chamada várias vezes a prestar declarações perante os deputados sobre as condições de segurança do museu."Manter o rumo não chega. É preciso também ser capaz de avançar. E as condições para avançar já não existem", declarou Laurence des Cars, que já havia sido sucedida por Leribault na direção do Musée d'Orsay no final de 2021."Estou tranquila e orgulhosa do trabalho desenvolvido", declarou ainda, reconhecendo que esteve "lá para suportar o peso da tempestade".A pressão tornou-se insuportável para a diretora, que se viu numa situação extremamente difícil devido a uma série de relatórios que destacavam a "subestimação crónica" dos riscos de roubo no Louvre, a obsolescência das medidas de segurança e a priorização de "operações de grande visibilidade e apelo" em detrimento da segurança.A mais recente polémica a envolver o Louvre surgiu esta semana, quando um grupo ativista britânico expôs no museu a célebre fotografia de André Mountbatten-Windsor após a sua detenção a semana passada.