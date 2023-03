Presidente do parlamento angolano apela disciplina a militares em missão de paz na RDC

"Em nome da Assembleia Nacional desejamos sucessos ao contingente militar da componente de operação de paz, na região leste da República Democrática do Congo", disse Carolina Cerqueira ao encerrar a plenária extraordinária que aprovou o Projeto de Resolução que autorizou ao Presidente angolano, João Lourenço, o envio das forças.

Carolina Cerqueira recomendou aos militares angolanos "que se destaquem com disciplina e elevado sentido de missão na defesa dos direitos fundamentais e segurança das populações civis, em particular na proteção e defesa dos direitos das crianças, das meninas e das mulheres".

"Principais vítimas do conflito e que diariamente são alvo de sevícias humanas e de crimes sexuais hediondos", frisou.

Segundo Carolina Cerqueira, os crimes contra as populações indefesas provocaram já mais de dez milhões de vítimas, conforme o relatório que foi apresentado na 146.º Assembleia da União Interparlamentar (UIP, sigla em inglês), realizada este mês no Reino Bahrein.

"Por isso nós pensamos que é importante que o papel de Angola na desmilitarização e na paz na sub-região da África Central e a paz no leste da República Democrática do Congo seja o mais urgente possível para uma paz efetiva do continente africano em geral", salientou.

A missão angolana, com a duração de 12 meses, tem como objetivo assegurar as zonas de acantonamento do M23, com um efetivo estimado entre 1.400 a 1.600 homens, cessada que estão as hostilidades entre as forças armadas congolesas e o grupo rebelde.