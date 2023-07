Presidente do parlamento são-tomense na posse dos novos deputados guineenses

Os 102 deputados guineenses, eleitos nas legislativas de 04 de junho, tomam posse para constituir o novo parlamento no qual a Plataforma da Aliança Inclusiva -- Terra Ranka, coligação liderada pelo Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), terá a maioria com 54 assentos.

O líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, deverá ser investido como líder do novo parlamento, de acordo com a proposta da maioria.

Na mesma cerimónia, o parlamento angolano será representado pelo seu primeiro vice-presidente, Américo António Cuononoca, e o de moçambicano por Sérgio Pantie, delegado do país junto da Assembleia Parlamentar da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (AP -- CPLP).

O parlamento da Guiné-Conacri também será representado pelo seu primeiro vice-presidente, Maimouna Youbouno, enquanto o parlamento da Comunidade de Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) terá na cerimónia três deputados, entre os quais Orlando Pereira, de Cabo Verde.

Segundo fonte dos serviços de Relações Públicas da Assembleia Nacional Popular (ANP, parlamento guineense) algumas individualidades convidadas ainda não confirmaram se estarão presentes na cerimónia que marcará o início da XI legislatura na Guiné-Bissau.

Os representantes dos parlamentos convidados à cerimónia usarão da palavra perante a plenária do novo parlamento momentos após a abertura da sessão, indica um guião a que a Lusa teve acesso.

Na mesma sessão, serão eleitos o presidente e o primeiro e o segundo vice-presidente bem como o primeiro e segundo secretários do parlamento.

A sessão será encerrada com o discurso do novo presidente do parlamento guineense, eleito por dois terços dos deputados presentes na sala.