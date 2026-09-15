Presidente do parlamento timorense adverte que fiscalização não é "uma operação de calculadora"

"A fiscalização do orçamento não é uma operação de calculadora, uma execução de 40% pode ser melhor dinheiro público gasto do que uma execução de 90% e uma execução de 90% pode ser dinheiro que saiu dos cofres sem melhorar a vida de ninguém", disse Fernanda Lay.

A presidente do parlamento falava na sessão inaugural da quarta sessão legislativa da IV legislatura.

No discurso, a presidente do parlamento lembrou também aos deputados que é preciso perceber se cada dólar gasto teve benefícios para a vida da população.

"A estrada chegou ao suco [conjunto de aldeias]? O centro de saúde tem medicamentos? A escola tem professor? A calculadora diz-nos quanto se gastou, mas é o povo que nos diz se valeu a pena", salientou Fernanda Lay.

A presidente do parlamento, que pediu mais rigor aos deputados e ao Governo, disse também que a sociedade e o povo devem ser ouvidos.

"Não por cortesia, mas por dever. É para eles que todos nós trabalhamos e é a eles que prestamos contas", disse.

Para Fernanda Lay, a legislação produzida pelo parlamento tem de ter "substância".

"Leis que o pescador reconheça na sua rede, que o agricultor reconheça na sua terra, que o jovem reconheça no seu primeiro emprego", afirmou.

No próximo ano, continuou a presidente do parlamento, a população não vai perguntar quantas leis foram aprovas ou quantas horas de debate houve, nem a percentagem do orçamento executada.

"Vai perguntar-nos o que mudou. Senhores Deputados, não há discurso, não há desculpas, só a obra responde. Temos os meios. Temos o mandato. Comecemos este ano como redobrada vontade", acrescentou.

O hemiciclo timorense é composto por 65 deputados, distribuídos por cinco partidos políticos.