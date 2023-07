Presidente do Peru pede perdão pelas vítimas dos protestos no dia da Independência

"Declaro novamente e com muita dor que o balanço das vítimas e feridos é um lamentável resultado que ninguém quis. Com profunda e dolorosa consternação peço perdão aos familiares de todos os mortos, civis, polícias e militares", disse a Presidente.

No seu discurso, Boluarte assegurou que "não houve vencedores nem vencidos" durante as manifestações que resultaram em 77 mortos entre dezembro e março passados.

"Declaro que para o meu Governo não houve vencedores nem vencidos, a democracia permite o direito ao protesto pacífico, mas a democracia também permite e exige diálogo. Por isso anuncio que relançaremos o [fórum do] acordo nacional, incorporando todos os setores sociais, para dialogar sobre a agenda social e reformas políticas pendentes", disse no seu discurso no Congresso.

A chefe de Estado indicou ainda que repetirá a celebração do bicentenário da independência do país "com elevada dimensão latino-americana de integração e cooperação", ao considerar que o seu antecessor Pedro Castillo (2021-2022) "minimizou" as comemorações.

"Anuncio (...) que o meu Governo comemorará o bicentenário da Batalha de Ayacucho em dezembro do próximo ano, com uma elevada dimensão latino-americana de integração e cooperação e um sentimento nacional de homenagem e reconhecimento a todos os que deram o seu esforço e as suas vidas pela liberdade", prometeu.

Esta batalha opôs em 09 de dezembro de 1824 o exército unido peruano-colombiano às tropas espanholas e implicou o fim das campanhas de independência na América do Sul.

Castillo, de origem indígena e vencedor das presidenciais de 2021, foi destituído e detido em 07 de dezembro de 2022 pelo Congresso, após uma designada tentativa de "autogolpe" de Estado.

Boluarte, eleita vice-presidente na candidatura de Castillo, assumiu de seguida a chefia do Estado e de imediato confrontou-se com amplos protestos e que têm assinalado os seus oito meses de mandato, com um balanço de pelo menos 77 mortos, na sua maioria civis.

Hoje dirigiu ao Congresso o seu primeiro discurso no decurso das celebrações do dia da Independência.