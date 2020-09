Presidente do Senegal destaca "boa vizinhança e cooperação" com a Guiné-Bissau

Acolhido no aeroporto internacional Osvaldo Vieira, em Bissau, pelo seu homólogo guineense, Umaro Sissoco Embaló, sob fortes medidas de segurança, o líder senegalês, que visita a Guiné-Bissau pela primeira vez desde que chegou ao poder em 2012, disse estar satisfeito pela ocasião.

Macky Sall, 58 anos, lembrou "uma trajetória de irmandade" entre a Guiné-Bissau e o Senegal, a partir da fronteira comum e de laços de parentesco entre famílias dos dois países, para realçar o facto de combatentes pela independência guineense terem usado o território senegalês como esconderijo.

O Presidente senegalês destacou igualmente as suas relações pessoais com Umaro Sissoco Embaló, que considera como "um amigo e irmão", para sublinhar a importância da sua presença nas festividades do dia da independência guineense, que disse ser "em sinal de boa vizinhança e de reforço da cooperação" entre os dois países.

O chefe de Estado da Guiné-Bissau afirmou, por seu lado, ser uma honra para o povo guineense a presença de Macky Sall nas celebrações do 47.º aniversário da independência do país e aproveitou a ocasião para transmitir os agradecimentos pelos apoios do Senegal.

Umaro Sissoco Embaló disse ao chefe de Estado senegalês que os camponeses guineenses "estão agradecidos" pelo apoio do Senegal, que ofereceu cerca de dois mil dólares (1.700 euros) em sementes de várias espécies.

O Presidente guineense agradeceu ainda a ajuda do Senegal à Televisão da Guiné-Bissau (única estação no país) que agora tem o sinal em todo o território, o que faz com que seja possível que toda a população consiga assistir às festividades do dia da independência, cujo ato central decorre no Estádio Nacional 24 de Setembro, em Bissau.

Antes de regressar a Dacar, no princípio da tarde de hoje, Macky Sall vai assistir à inauguração de uma avenida batizada com o seu nome no centro da capital guineense.

Além do Presidente do Senegal, participam também nas cerimónias os chefes de Estado da Mauritânia, Nigéria e Burkina-Faso, o primeiro-ministro do Togo e o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva.

Participam ainda os chefes da diplomacia da Libéria e da Gâmbia, o ministro da Energia do Gana e o chefe de gabinete do Presidente da Costa do Marfim.