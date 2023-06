Presidente do Senegal em Lisboa para assinar acordos bilaterais

O chefe de Estado senegalês, que visita Portugal a convite do presidente português, será recebido hoje de manhã com honras militares, na Praça do Império e deporá uma coroa de flores no túmulo de Luís de Camões, no Mosteiro dos Jerónimos.Segue-se um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, com declarações à imprensa.Depois, Macky Sall encontra-se com António Costa no Palácio de São Bento, onde ambos assinarão acordos bilaterais.À noite, Marcelo Rebelo de Sousa oferece um jantar oficial a Macky Sall, no Palácio Nacional da Ajuda.Na quarta-feira, a agenda do chefe de Estado senegalês desloca-se aos Paços do Concelho de Lisboa, e o presidente da câmara, Carlos Moedas, entrega-lhe as chaves da cidade.Macky Sall segue depois para a Assembleia da República, onde terá um encontro com o presidente do parlamento, Augusto Santos Silva, antes de se realizar uma sessão solene em sua honra.O Senegal tem registado uma forte agitação social, com manifestações após a condenação a dois anos de prisão do opositor e candidato declarado às presidenciais do próximo ano Ousmane Sonko, reprimidas pela polícia, e em que morreram, segundo as autoridades, 16 pessoas, mas a Amnistia Internacional aponta para 23 vítimas mortais.O Presidente Sall, eleito em 2012 e reeleito em 2019, mantém o silêncio sobre as suas intenções relativamente à eleição presidencial agendada para fevereiro de 2024, para a qual já se declararam cerca de 20 candidatos.Os opositores consideram que Sall está impedido constitucionalmente de concorrer a um terceiro mandato.