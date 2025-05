Presidente do Senegal na Guiné-Bissau para ser condecorado

O presidente da Guiné-Bissau anunciou, na quinta-feira, que vai condecorar Faye com a medalha Amílcar Cabral, um ato que deverá acontecer pelas 12h30 de hoje, no salão nobre do palácio da presidência guineense, em Bissau.Antes, Sissoco Embaló terá um encontro restrito com o homólogo senegalês no seu gabinete no palácio presidencial, que será seguido de uma reunião alargada das delegações dos dois países, desta feita no salão General Umaro Sissoco Embaló, no ministério dos Negócios Estrangeiros guineense.No período da tarde, Diomaye Faye, acompanhado de Sissoco Embaló, fará a deposição de coroas de flores no mausoléu dos heróis nacionais guineenses, nomeadamente Amílcar Cabral, “pai” da independência do país, e João Bernardo "Nino" Vieira, primeiro presidente eleito democraticamente da Guiné-Bissau.