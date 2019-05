Presidente dos Estados Unidos admite negociações com o Irão

Lusa27 Mai, 2019, 07:48 / atualizado em 27 Mai, 2019, 08:20 | Mundo

"Eu realmente acredito que o Irão gostaria de falar e se eles quiserem falar, vamos conversar", disse Donald Trump.

"Vamos ver o que vai acontecer, mas uma coisa é certa para mim: o primeiro-ministro (japonês) tem uma relação próxima com os líderes iranianos (...) ninguém quer ver coisas terríveis acontecerem, especialmente eu", acrescentou.

Estas declarações surgem um dia depois de o Presidente do Irão, Hassan Rouhani, ter defendido que o país pode realizar um referendo sobre o programa nuclear, numa altura em que as tensões com os Estados Unidos registam um agravamento.

O anúncio do líder iraniano foi feito num discurso à nação e aconteceu um ano depois de Donald Trump ter decidido retirar os Estados Unidos do acordo nuclear e retomar as sanções contra Teerão.

Os meios de comunicação social japoneses noticiaram que Abe está a planear uma visita a Teerão no próximo mês. A agência de notícias japonesa Kyodo, que citou fontes governamentais não identificadas, indicou na sexta-feira que a visita de Abe poderá realizar-se em meados de junho, depois de no início de maio o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano ter efetuado uma deslocação a Tóquio.

O Presidente norte-americano iniciou no sábado uma visita ao Japão, com uma agenda focada no reforço das relações bilaterais e no impasse das negociações com a Coreia do Norte.

Trump foi o primeiro governante estrangeiro a ser recebido pelo novo imperador do Japão, Naruhito, que subiu ao trono em 01 de maio na sequência da abdicação do pai, o agora imperador emérito Akihito.

A visita do chefe de Estado norte-americano prolonga-se até terça-feira e inclui reuniões oficiais e momentos de lazer com o primeiro-ministro nipónico, Shinzo Abe, que esteve em Washington em abril.

Trump chega ao Japão quando Tóquio e Washington discutem um novo acordo comercial, embora não se espere grande progresso nesse sentido, segundo fontes norte-americanas.

O Presidente dos EUA volta ao Japão no final de junho para participar na cimeira do G20.