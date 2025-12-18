Presidente dos Estados Unidos lança ataque contra imigrantes e Governo anterior

Em apenas alguns meses, "passámos do pior para o melhor", graças às deportações em massa, disse Donald Trump, na quarta-feira, no início do discurso em que destacou os feitos na Casa Branca.

"O nosso país era motivo de chacota em todo o mundo, mas já não se estão a rir. Nos últimos 11 meses, realizámos mais mudanças positivas em Washington do que qualquer outra administração na história dos Estados Unidos. Nunca houve nada igual", disse Trump.

O republicano comparou a atual política de imigração com a da anterior administração democrata, que acusou de ter inundado cidades com imigrantes indocumentados e de ter libertado criminosos violentos.

Segundo o Presidente norte-americano, o Governo dá agora prioridade aos cidadãos "cumpridores da lei e aos trabalhadores" e representa uma mudança radical em relação ao que descreveu como anos de imigração descontrolada.

Sem apresentar qualquer prova, Trump afirmou ter fechado a fronteira sul com o México e que nenhum imigrante ilegal entrou nos Estados Unidos nos últimos sete meses.

Mais tarde, o republicano concentrou-se em citar algumas das conquistas económicas, alegando que "os salários estão a subir mais rapidamente do que a inflação" e que os preços de muitos serviços e produtos diminuíram, mencionando exemplos como uma "queda de 22% nos preços dos automóveis" e a gasolina a 2,5 dólares (2,13 euros) por galão (3,8 litros).

O salário mediano nos Estados Unidos subiu 3,5% em novembro, em comparação com igual mês de 2024, mais do que a inflação homóloga de 3%. No entanto, foi o aumento anual nos salários mais baixo desde maio de 2021.

Segundo dados da indústria automóvel, o preço médio de venda de automóveis novos nos EUA caiu 0,7% em outubro em relação ao mesmo período do ano passado. O preço dos veículos elétricos caiu 22%, devido ao fim de um benefício fiscal.

De acordo com a Associação Automóvel dos Estados Unidos, o preço médio da gasolina era de 2,91 dólares (2,47 euros) na quarta-feira.

Há oficialmente 1,45 milhões de pessoas de origem portuguesa a residir nos Estados Unidos, de acordo com o mais recente censo, de 2020.

No último relatório dos Serviços de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos, consta que 69 portugueses foram repatriados em 2024, mais nove do que no ano anterior.

No final de fevereiro, o então secretário de Estado das Comunidades Portuguesas assumiu na Assembleia da República que não existem números exatos sobre os portugueses em risco de deportação dos EUA.

José Cesário lembrou que 360 já tinham ultrapassado os 90 dias de permanência temporária concedida ao abrigo do `visa waiver` (programa que permite viagens de negócios ou turismo sem necessidade de visto prévio) e que o Senado (câmara alta do parlamento) norte-americano tinha identificado cerca de quatro mil como fora do prazo de permanência.

Cesário acrescentou na mesma altura que estavam 24 portugueses detidos nos Estados Unidos.